Fluminense x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo neste sábado (26), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se afastar novamente do Z-4, o recebe a neste sábado (26), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Chapecoense DATA Sábado, 26 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:divulgação Fluminense FC

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Sem vencer há duas rodadas e estacionado com 29 pontos, o Fluminense entra em campo visando se afastar do risco de rebaixamento.

Vaiado pela torcida nos últimos jogos, Paulo Henrique Ganso pode perder espaço na equipe, enquanto o zagueiro Digão, recuperado de lesão na coxa direita, está à disposição do técnico Marcão.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão (Frazan), Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Nenê; Wellington Nem, Marcos Paulo e Yony González

CHAPECOENSE

Sem vencer há 12 jogos (quatro empates e oito derrotas), e afundada no Z-4, com apenas 17 pontos, a sabe que o retorno para a segunda divisão já é uma realidade.

O técnico Marquinhos poderá contar com Dalberto, recuperado de lesão. Por outro lado, Douglas está suspenso, enquanto Gum se recupera de uma cirurgia no pé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 -PR Brasileirão 17 de outubro 2 x 0 Fluminense Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fluminense Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) Fluminense x Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 17 de outubro Chapecoense 2 x 2 Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília)

João Ricardo; Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo