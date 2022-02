Fluminense x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Nilton Santos, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, o Tricolor, com nove pontos, busca emplacar o quarto triunfo consecutivo no Estadual.

Já o Botafogo, com 10 pontos, busca voltar ao topo da tabela. O Vasco assumiu provisionariamente a liderança após a vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de vencer o Flamengo na última rodada, o Fluminense chega confiante para mais um clássico.

Para o confronto, o técnico Abel Braga não terá Calegari, expulso contra o Fla, além de Pineida e John Kennedy, lesionados.

Do outro lado, o Botafogo fará o primeiro clássico da temporada, mas também chega embalado com três vitórias consecutivas.

De acordo com o volante Fabinho, a equipe não pode perder o foco na competição.

"O que vai fazer diferença é o mental. Temos condições de enfrentar o adversário, mas os jovens precisam ter confiança. Todos estamos convictos de onde queremos chegar. Vai ser um clássico disputado, difícil, mas temos confiança no nosso trabalho", afirmou.

Ao todo, o técnico Enderson Moreira conta com seis jogadores afastados. Rafael, Vinícius Lopes e Carlinhos, lesionados, e Ênio, Chay e Klaus, em transição física.

Possível escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred.

Possível escalação do Botafogo: Fernández; Daniel Borges, Mezenga, Kanu e Jonathan Silva; Fabinho, Breno e Raí; Diego Gonçalves, Matheus Nascimento e Ronald.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

John Kennedy e Pineida : lesionados.

Calegari: suspenso (cartão vermelho)

BOTAFOGO:

Rafael, Vinícius Lopes e Carlinhos: lesionados

Ênio, Charles, Klaus: transição fisica

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 no triunfo do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 3,20 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense x Botafogo será transmitido ao vivo pelo OneFootball, na TV fechada, pelo Cariocão Play e pela Eleven Sports, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira (10).