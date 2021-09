Fluminense x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, SC, ES, GO, TO, SE, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba), na TV aberta, e no SporTV (exceto RJ), e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Red Bull Bragantino DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa (RJ)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A Globo (para RJ, SC, ES, GO, TO, SE, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba), na TV aberta, e o SporTV (exceto RJ) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Libertad por 2 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o RB Bragantino volta as atenções para o Brasileirão.

Na competição nacional, a equipe de Bragança Paulista vem de dois empates e uma derrota, e busca voltar ao G-4.

Já o Fluminense, com 29 pontos, luta entrar no G-6, depois da semana ter sido marcada pela negociação de Dani Alves com o clube carioca.

No entanto, o jogador informou que não avançou nas conversas com outros clubes e que não assinará com nenhum time até o fim do ano.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago Felipe e Martinelli; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom Silva, Praxedes e Lucas Evangelista (Eric Ramires); Cuello, Artur e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Fluminense Brasileirão 15 de setembro de 2021 Cuiabá 2 x 2 Fluminense Brasileirão 20 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Fluminense Brasileirão 3 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília) Fluminense x Fortaleza Brasileirão 6 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 19 de setembro de 2021 RB Bragantino 2 x 0 Libertad Copa Sul-Americana 22 de setembro de 2021

Próximas partidas