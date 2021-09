Daniel Alves recusa oferta do Fluminense e clube carioca encerra negociação

Tricolor avançou nas negociações durante esta quinta-feira (23), mas última proposta não agradou ao lateral de 38 anos

Daniel Alves e Fluminense não chegaram a um acordo financeiro e o clube encerrou as negociações com o lateral de 38 anos. Durante esta quinta-feira (23), havia otimisto pela diretoria Tricolor, que já tinha até o anúnico encaminhado.

Depois de apresentar uma oferta ao jogador, e topar oferecer um contrato de até dois anos, Dani Alves fez uma contraproposta ao Fluminense. A diretoria Tricolor, então, fez uma nova oferta ao lateral, que recusou. A informação foi trazida primeiramente pela coluna do Lauro Jardim e confirmada pela Goal.

Na última cartada, o Fluminense ofereceu um salário fixo de 700 mil reais, com variáveis que poderiam chegar até R$ 1 milhão, o que foi recusado pelo lateral.

Além do Fluminense, Flamengo, Athletico-PR e Internacional são outros clubes interessados em Daniel Alves.

Para seguir no futebol brasileiro, o jogador precisa acertar com um novo clube até esta sexta-feira (24), quando se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Brasileiro.

Em seu acordo para rescisão com o São Paulo, Daniel Alves receberá cerca de R$ 400 mil por mês a partir de janeiro de 2022.

Os paulistas pagarão o valor até dezembro de 2026. O clube desembolsará cerca de R$ 24 milhões para quitar o débito.

A diretoria, contudo, imagina que reduziu o prejuízo em R$ 27 milhões com a quebra do contrato.