Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Libertadores

Com os ingressos esgotados, o Fluminense recebe o Internacional na noite desta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (na TV aberta), e do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Após a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense concentra sua atenção no início da disputa das semifinais da Copa Libertadores. No torneio, o Tricolor assegurou a sua vaga ao derrotar o Argentinos Juniors por 3 a 1 nas oitavas de final e o Olimpia por um placar agregado de 5 a 1 nas quartas. Anteriormente, na fase de grupos, a equipe liderou o Grupo D, com 10 pontos.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Marcelo, que cumpriu três jogos de suspensão da Libertadores, além de Ganso e Arias, recuperados de lesões. Felipe Melo, Nino e John Kennedy, que estão pendurados, correm o risco de ficarem de fora do jogo no Beira-Rio caso sejam advertidos com um cartão amarelo.

"Esse é um sonho gigante, o maior sonho da torcida do Fluminense. É o troféu que falta ao torcedor tricolor. Temos que assimilar com alegria, com responsabilidade e também com uma dose de humildade muito grande porque temos um grande adversário na semifinal, uma decisão totalmente aberta. Depois, se passar, tem o jogo da final. Temos que pensar também no próximo jogo, contra o Fortaleza. Quando chegar a disputa contra o Inter, procurar fazer o nosso melhor, entregar ao máximo para que esse sonho, do nosso torcedor, se torne realidade", afirmou o treinador após conquistar a classificação para a semi.

Do outro lado, o Internacional assegurou sua vaga na semifinal ao vencer o River Plate nas penalidades, com um placar de 9 a 8, e o Bolívar por 3 a 0 no agregado, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Na primeira fase, o Colorado terminou na liderança do Grupo B com 12 pontos.

Eduardo Coudet pode optar pela entrada de Hugo Mallo no lugar de Bustos na lateral direita, enquanto Vitão deve voltar ao time ao lado de Gabriel Mercado. Assim como o adversário, três jogadores acumulam dois cartões amarelos: Mercado, Aránguiz e Alan Patrick.

"Temos que fazer um jogo inteligente, a Libertadores é diferente. Todos conhecem bem, se define por detalhes. Temos que trabalhar nisso, mas não termina nesta quarta. Temos que fazer um grande jogo, e não podemos pensar no que vai acontecer depois. Definir em casa sempre é bom, com nossa torcida", afirmou o técnico Coudet.

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 22 do Fluminense, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 0.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 4 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe vencedora enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors na final da Libertadores, que será disputado no Maracanã.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?