Fluminense x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Maracanã, o Fluminense encara o Bahia na noite deste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Vindo de dois empates consecutivos, o Fluminense conta com o apoio de sua torcida e do reformado gramado do Maracanã para voltar a vencer na competição. O Tricolor acabou caindo para a sétima posição, com 18 pontos.

Do outro lado, o Bahia vem de uma vitória diante do poderoso Palmeiras e agora busca um novo triunfo, agora londe de casa. O Tricolor de Aço, entretanto, tem uma série de desfalques por lesões e suspensões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Fluminense ganhou nove vezes, o Bahia cinco, além de seis empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima (Thiago Santos) e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Bahia: Matheus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Khoanner Chávez; Nicolás Acevedo e Rezende; Cauly, Kayky e Thaciano; Vinicius Mingotti.

Desfalques

Fluminense

Jorge e Alexsander estão lesionados, enquanto André cumpre suspensão.

Bahia

Ademir e Everaldo cumprem suspensão, enquanto Biel, Vitor Jacaré, Yago Felipe, David Duarte, Matheus Bahia e Raul Gustavo estão no departamento. Já Marcos Felipe não pode atuar por questões contratuais.

Quando é?