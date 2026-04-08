Hans Flick, técnico do Barcelona, criticou algumas decisões da arbitragem após a derrota para o Atlético de Madrid (2 a 0), nesta quarta-feira, no Estádio Spotify Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, dando a entender que as decisões alteraram completamente o rumo da partida.

Sobre a expulsão do seu jogador Pau Kubarsi, Flick disse: “Não sei, pode ter sido merecida ou não... Não tenho certeza se houve contato suficiente, porque a bola estava atrás.”

Leia também

Jogador do Atlético de Madrid vira goleiro... O Barcelona merecia o pênalti?

Após forte desentendimento... Arbeloa obriga estrela do Real Madrid a pedir desculpas aos companheiros

Nova frente... Trump exige a exclusão de pessoas transgênero da Copa do Mundo

Grupo do Egito... Irã revela seu plano alternativo para participar da Copa do Mundo

E o técnico alemão continuou, em declarações à imprensa após a partida: “Acho que há muitos casos, como aquele em que o jogador deles tocou a bola com a mão (dentro da área), e o árbitro não marcou nada... Para mim, é muito claro, não sei por que o VAR não interveio!”.

E continuou questionando a utilidade da tecnologia: “Todos cometemos erros, mas por que o VAR existe, afinal? Não consigo entender isso... Isso é pênalti e segundo cartão amarelo (para Marc Pobel, jogador do Atlético)”.

E acrescentou, irônico: “A tecnologia do VAR esteve muito concentrada hoje, é assim que as coisas são... O árbitro é alemão (o árbitro de vídeo Christian Dingert)… Obrigado, Alemanha! Não entendo o que aconteceu na jogada em que o goleiro (Juan Musso) reiniciou o jogo, quando o zagueiro parou a bola com a mão e o jogo continuou… Para mim, isso é um cartão vermelho muito claro, e pênalti também”.

Flick continuou: “Talvez isso tivesse mudado completamente o jogo, mas acho que eles são capazes de explicar por que a jogada não foi marcada dessa forma... Temos que aceitar isso.”