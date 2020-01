Quanto a Globo paga para cada clube nos Estaduais?

Saiba quais são as cotas de TV dos times nos Estaduais de 2020

O blog de Rodrigo Mattos, na UOL, fez um levantamento dos valores pagos aos times brasileiros pelos direitos de transmissão das partidas dos . A Rede Globo é a maior detentora dos direitos.

O valores pagos dependem mais do campeonato do que do time em si, por isso, os times de Série A ganham, na maioria das vezes, a mesma quantia de cotas de TV. O é o que rende mais dinheiro aos clubes, seguido do Carioca - sem o Flamengo, que não fechou contrato para esse ano.

CAMPEONATO PAULISTA

CORINTHIANS - R$ 26 milhões

PALMEIRAS - R$ 26 milhões

SANTOS - R$ 26 milhões

SÃO PAULO - R$ 26 milhões

CAMPEONATO CARIOCA

BOTAFOGO - R$ 18 milhões

FLUMINENSE - R$ 18 milhões

VASCO - R$ 18 milhões

FLAMENGO - não possui contrato

CAMPEONATO MINEIRO

ATLÉTICO-MG - R$ 14,3 milhões

CRUZEIRO - R$ 14,3 milhões

CAMPEONATO GAÚCHO

GRÊMIO - R$ 13 milhões

INTERNACIONAL - R$ 13 milhões

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

NÁUTICO - R$ 1 milhão

SANTA CRUZ - R$ 1 milhão

SPORT - R$ 1 milhão

CAMPEONATO GOIANO

ATLÉTICO-GO - R$ 500 mil

GOIÁS - R$ 500 mil

CAMPEONATO PARANAENSE

Desses é o único que não tem contrato com a Globo. Os direitos de transmissão estão com a DAZN.

ATHLETICO-PR - R$ 300 mil

CORITIBA - R$ 300 mil

Todas as informações são de acordo com o que foi postado na UOL, no Blog de Rodrigo Mattos.