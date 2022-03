Flamengo x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar no Clássico dos Milhões! Flamengo x Vasco voltam a se enfrentar neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como o Rubro-Negro entrou em campo com a vantagem do empate e venceu por 1 a 0 o primeiro jogo, o Cruzmaltino precisa vencer por dois ou mais gols para chegar à final.

Em 396 jogos disputados na história, o Flamengo leva vantagem sobre o rival. São 153 vitórias, contra 131 do Vasco, além de 112 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No sábado (19), o Vasco realizou a última atividade antes da semifinal com presença de investidores da 777 e com o apoio em massa da torcida, que compareceu ao treino aberto em São Januário.

"Esse apoio da torcida não é só de agora. Ela está sempre presente nos momentos difíceis do clube, e agora ela vai nos empurrar de novo, mas amanhã a gente uma guerra", disse Anderson Conceição à Vasco TV.

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo deve mexer na equipe que foi derrotada no primeiro jogo por 1 a 0. Assim, Figueiredo pode entrar no lugar do lateral-direito Weverton, enquanto Zé Gabriel, que sentiu um desconforto muscular após o clássico, é tratado como dúvida.

Já o Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique, com uma lesão no ombro. Assim, Lázaro deve ser titular.

O técnico Paulo Sousa também deve mexer no meio-campo. João Gomes briga com Andreas Pereira por uma vaga ao lado de Willian Arão.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei (Matheuzinho), Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel), Juninho, Nenê; Figueiredo (Bruno Nazário), Gabriel Pec e Raniel.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Rodrigo Caio: cirurgia no joelho

Bruno Henrique e Pablo: lesionados

VASCO:

Ulisses e Getúlio: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Daniel do Espírito Santo e Carlos Henrique Alves de Lima

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo x Vasco será transmitido ao vivo pela Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, e pela Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e pelo YouTube (Camisa 21), na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.