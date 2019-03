Flamengo x Vasco: quem venceu mais vezes o Clássico dos Milhões?

Com mais de 380 duelos na história, rivais cariocas se enfrentam mais uma vez neste sábado (9), pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Vasco se enfrentarão neste sábado (09), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara 2019. Será mais um capítulo para uma das rivalidades mais acirradas do futebol brasileiro, que vai se aproximando de um século de história, iniciada em 1923.

Antes de a bola rolar, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Clássico dos Milhões: quem venceu mais na história?



(Foto: Staff Images/CR Flamengo)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 383 vezes, com 145 vitórias do Flamengo contra 130 do Vasco, além de 108 empates. O Rubro-Negro já balançou as redes 513 vezes, enquanto o Cruzmaltino comemorou 497 tentos.

Clássico dos Milhões: quem ganhou mais pelo Carioca?



(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama/Divulgação)

São 232 jogos entre as duas equipes na história somente pelo Campeonato Carioca, com 90 vitórias rubro-negras, 77 cruz-maltinas e 65 empates.

Clássico dos Milhões: quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto: Getty Images)

Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão, há mais equilíbrio, tanto que o resultado que mais vezes se repetiu foi o empate; 21. Ainda aconteceram 18 triunfos do Flamengo e 17 do Vasco.