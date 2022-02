Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Supercopa feminina 2022

O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (09), no Estádio Luso-Brasileiro, às 15h30 (de Brasília), em duelo válido pela semifinal da Supercopa feminina. Para a transmissão da partida, os direitos estão com a TV Globo, na rede aberta, e do SporTV, na TV por assinatura. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Grêmio DATA Quarta-feira, 09 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta (09), no Estádio Luso-Brasileiro. Na GOAL, você poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A equipe carioca chega para o duelo da semifinal com uma vitória por 2 a 0 sobre o ESMAC nas quartas, com gols de Duda e Darlene. Pelo lado sulino, o Grêmio, também com dois tentos, de Pati Maldaner e Dani Ortolan, pôde sair na frente do Cruzeiro e enfrentará o Flamengo na penúltima fase.

Classificado pra semi da Supercopa Feminina, o Mengão agora encara o Grêmio, na próxima quarta-feira (9), às 15h30, no Luso Brasileiro! #MeninasDaGávea #VamosFlamengo



📸: Paula Reis/CRF pic.twitter.com/BOPgsCQLCR — Flamengo (@Flamengo) February 7, 2022

O torneio já começa nas quartas de final com apenas oito elencos participantes. Na outra semifinal, Corinthinas ou Real Brasília esperam para ver quem vence entre Grêmio e Flamengo, sabendo dessa forma as equipes finalistas após os resultados desses dois jogos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Fluminense (PEN:3 x 0) Campeonato Carioca feminino 26 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 0 ESMAC Supercopa feminina 06 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Grêmio Supercopa feminina 09 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília)

GRÊMIO

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Grêmio (PEN: 4 x 3) Campeonato Gaúcho feminino 05 de dezembro de 2021 Grêmio 2 x 0 Cruzeiro Supercopa feminina 04 de fevereiro de 2022

Próximas partidas