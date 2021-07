Flamengo x Defensa y Justicia: as melhores apostas para lucrar no jogo da Libertadores

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição a partir das 21h30 desta quarta-feira

Flamengo e Defensa y Justicia jogam às 21h30 desta quarta-feira (21), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. E, além de ver o jogo na TV, você tem uma opção ao vivo para seguir a partida e ainda lucrar com ela: o Goal BetShow. Comandada por Bruno Laurence, ex-TV Globo e DAZN, a live tem especialistas em apostas que vão mostrar os melhores caminhos enquanto a bola rola. Nesta quarta, Sávio, ex-Flamengo e Real Madrid, é o convidado especial.

O programa será a partir das 21h10. Durante todo o primeiro tempo, a equipe de especialistas irá não só te ensinar como apostar, como vai mergulhar nos números e nas estatísticas para que você tenha mais chance de lucrar com o jogo usando as odds da Rivalo.

Um tipo de aposta comum que deve entrar no cardápio da live é a aposta combinada. Um exemplo: a cotação se o Flamengo vencer, ambos os times marcarem e mais de quatro gols serem marcados no jogo é de 3.40 (pouco menos de três vezes e meia o valor investido). Ou seja, você pode apostar R$ 50 e receber R$ 170.

Outras apostas específicas também podem ser feitas, como por exemplo: quem ganha o primeiro tempo? Se o Fla estiver à frente no placar depois de 45 minutos, a odd é de 2.05; se estiver empatado, vai para 2.20; e se o Defensa y Justicia terminar na frente a primeira etapa, a odd é de 5.70.

Apostas combinadas

Por ser uma partida que vale vaga na quartas de final da Libertadores, a possibilidade de ambas as equipes marcarem é grande. Uma aposta de os dois clubes balançando as redes tanto no primeiro quanto no segundo tempo paga 8.20.

A aposta combinada mais complexa também paga mais. Uma aposta de que o Flamengo vence o primeiro tempo da partida, o Defensa y Justicia vira e vence a etapa final, mas o Rubro-Negro marca também na etapa final de partida, tem odd de 9.60: difícil, mas com um grande lucro caso aconteça.

Apostas de primeiro tempo e intervalo

A cotação para o jogo chegar ao intervalo com o placar de 2 a 1 para o visitante, no caso o Defensa y Justicia, é de 35.00, aumentando em 35 vezes o valor apostado; já o empate por 1 a 1, por exemplo, tem odd de 2.25.

A aposta de que o Defensa y Justicia fará mais de 1.5 gols no primeiro tempo tem odd de 14.00. De que os jogadores do clube argentino balançarão as redes adversárias pelo menos uma vez na partida tem odd de 1.75 para "sim" e 1.95 para "não".

Gols de ambos os times

É NOITE DE #LIBERTADORES ! 🏆



Será que os brasileiros terão um bom aproveitamento no jogo de ida das Oitavas?



Preparamos odds premium para você se dar bem. 🔥



SE LIGA NA THREAD! ⬇️ https://t.co/2vIVjmhETt pic.twitter.com/9vY8dXkNaZ — Rivalo Sports Brasil (@RivaloSportsBR) July 13, 2021

Apostas com handicap

A aposta de que ambos os times marcam durante os 90 minutos de jogo no Rio de Janeiro é de 2.00 para "sim" e também 1.66 para "não"; de que o Flamengo marca nos dois tempos de jogo, tem odd de 2.35 para "sim" e 1.50 para "não".

Nas apostas com handicap, uma equipe começa com uma "liderança fictícia"; 0:1 significa que o time visitante lidera por um gol antes do início da partida, por exemplo. Este "placar" é então adicionado no resultado final do duelo no fim do tempo normal. O resultado incluindo o handicap é o que conta para a aposta.

Levando isto em conta, a odd para uma vitória do Flamengo, com o handicap 0:2, é de 4.50; no triunfo do Defensa y Justicia, com o handicap 1:0, é 18.00; a cotação, com o handicap 1:0, e empate ao final da partida, é de 7.00.