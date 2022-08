Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece na quarta-feira (10), pela segunda rodada do Brasileirão sub-17; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Botafogo se enfrentam no clássico carioca nesta quarta-feira (10), no Estádio da Gávea, a partir das 15h15 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Brasileirão sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Os dois times do Rio de Janeiro venceram suas partidas de estreia do Brasileirão sub-17. Enquanto o Flamengo goleou o Bahia por 4 a 1, o Botafogo venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Daniel Alves, Lucyan, Iago, Carbone, Pedro Inácio (Felipe Vieira); Vitor Fonseca, Daniel, Lorran; Wallace Yan, Bill, Jonathan.

Possível escalação do Botafogo: Victor Darub; Foguinho, Andrey, Miguel e Pedro Wander; Oliver, Kauê Leonardo e Bernardo Valim; Fabiano, Batata e Feijão.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Botafogo DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 TFC Academy MLS Generation sub-17 16 de abril de 2022 Bahia 1 x 4 Flamengo Brasileirão sub-17 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Brasileirão sub-17 13/08/2022 11h (de Brasília) Cruzeiro x Flamengo Brasileirão sub-17 24/08/2022 15h (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 2 Cruzeiro Brasileirão sub-17 03 de agosto de 2022

Próximas partidas