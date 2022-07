Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (23), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Bah.ia entram em campo neste sábado (23), no Estádio da Gávea, a partir das 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Com 11 pontos no grupo, o Rubro-Negro busca seguir na cola do líder Palmeiras, que soma 15, depois de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos no torneio nacional.

Do outro lado, o Bahia, com três pontos, ainda busca a primeira vitória no Brasileirão Sub-20 (três empates e três derrotas).

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia: Gabriel; Daniel, Pedro Borges, Nathan e Ryan; Cuadrado, Hiago e Patrick; Vitinho, Éverton e Marcelo Ryan.

Possível escalação do Flamengo: Dyogo, Kayke, Richard, Diego Santos, Werton, Mateusão, Santiago Ocampos, Cleiton, Daniel Cabral, Evertton e Petterson.

Desfalques da partida

Bahia:

sem desfalques confirmados.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Bahia DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida e Fernanda Vieira do Nascimento (RJ)

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Atlético-MG Brasileiro sub-20 8 de julho de 2022 Ceará 2 x 2 Bahia Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Palmeiras Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 15h (de Brasília) São Paulo x Bahia Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 0 Flamengo Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022 Flamengo 3 x 1 Volta Redonda Carioca sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas