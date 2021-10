Flamengo x Atlético-MG já começou: Galo briga para ter torcida no Maracanã

Diretoria do Galo aciona o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a fim de receber carga de ingressos para visitantes contra o Fla no Maracanã

O Atlético-MG acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na tarde desta quinta-feira (28) com o intuito de cobrar a disponibilização de ingressos para a torcida visitante no jogo contra o Flamengo, marcado para este sábado (30), no Maracanã. O duelo será pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os mineiros enviaram um ofício ao clube carioca na última quinta-feira (21), solicitando 10% das entradas disponíveis para o duelo do fim de semana. A diretoria alega que a solicitação se baseia nos termos do artigo 87, do Regulamento Geral de Competições de 2021.

O Flamengo deixou a decisão para depois do jogo contra o Athletico-PR pela semifinal da Copa do Brasil, ocorrido na noite dessa quarta-feira (27). No entanto, não estava apto a liberar a carga de ingressos para o visitante no compromisso do fim de semana.

A reportagem apurou que o STJD pediu para que o departamento jurídico do Fla apresente argumentação até a manhã desta sexta-feira (29). A situação deve ser decidida até o período da tarde.

Há dez dias, em 18 de outubro, a CBF publicou a atualização do Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos estádios em suas competições. Na nova recomendação, a entidade libera a presença de torcedores visitantes nos estádios que já recebem público.

A Goal apurou que o assessor especial da presidência, Pedro Tavares, é quem se responsabiliza pela tentativa de conversas com a diretoria do Flamengo nos bastidores. Ele buscou contato com os cariocas nos últimos dias a fim de receber a carga de ingressos para visitantes, mas não foi respondido em nenhum momento.

O Galo tentou, desde a última segunda-feira (25), estabelecer novos contatos para receber as entradas que teria direito para o jogo contra o Fla. Entretanto, alega que foi ignorado pelo oponente do Rio de Janeiro.