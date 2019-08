Flamengo usa Lisboa como 'base' para definir avanços por Balotelli

Cúpula rubro-negra está pronta para viajar à Itália ou receber a qualquer momento em Portugal os representantes do atacante

Lisboa foi a cidade escolhida pelo para traçar os detalhes finais da estratégia para contratar Mario Bolotelli. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, juntamente com o advogado Marcos Mattos, desembarcaram na tarde desta terça-feira na capital portuguesa.

A cúpula do , sabe a Goal, pretende definir nas próximas horas se viaja a Milão ou recebe em os representantes do atacante, entre eles Mino Raiola, que foi acionado apenas numa segunda parte do negócio. O primeiro contato foi diretamente entre Braz e o próprio atacante há cerca de duas semanas.

Neste momento, ainda existem algumas diferenças na negociação. A direção do clube carioca reconhece que a missão é difícil e, por isso, fez questão de viajar à Europa para mostrar que a vontade de fechar acordo é muito grande. Algo na linha: "Estamos aqui" - assim como aconteceu com Rafinha, Filipe Luís e Gerson.

O Flamengo trabalha para oferecer de dois a três anos de contrato para Balotelli, que, por sua vez, prefere um vínculo mais curto. Valores de salário e comissão também estão em fase de discussão. Além disso, há fortes concorrentes no mercado, entre eles a .

Empresário renomado na área

Giluano Bertolucci, responsável por intermediar a negociação entre Jorge Jesus e Flamengo, também desembarcou em Lisboa nesta terça-feira e, logo em seguida, teve um encontro com a cúpula rubro-negra num hotel luxuoso na região central da cidade. O empresário e os dirigentes, no entanto, negam que a "reunião" esteja relacionado com Balotelli.