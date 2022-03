Flamengo tenta diminuir valor de Santos e Athletico-PR faz jogo duro

De olho em reforços para o técnico Paulo Sousa, o Flamengo mantém conversas com o Athletico-PR na tentativa de contratar o goleiro Santos. Conforme trouxe a GOAL, o time carioca vê o arqueiro como o nome mais viável no momento. O Furacão aceita negociar, mas estabeleceu o valor em 3,5 (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual).

O time carioca, no entanto, acredita que os paranaenses podem diminuir a pedida e está disposto a desembolsar algo em torno de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 na cotação atual). Os cariocas contam com o desejo de Santos, que vê com bons olhos a mudança para o Flamengo.

Mais artigos abaixo

Apesar disso, a diretoria do Athletico bate o pé e não pensa em aceitar os 2,5 milhões de euros mesmo sabendo do desejo de Santos. Internamente, no Furacão, o entendimento é de que o Flamengo é um clube que tem dinheiro e "pode até pagar este montante à vista", garantiu uma fonte à reportagem.

No último final de semana, Santos foi destaque do Athlético garantindo a classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense, diante do Londrina. O goleiro pegou um pênalti e soma 16 pênaltis defendidos com a camisa do CAP.