Flamengo vê Santos, do Athletico, como opção mais viável após incertezas no gol

Não é de hoje que o Flamengo busca um goleiro no mercado. O tema, no entanto, virou prioridade no clube nas últimas semanas. Isso porque há incertezas sobre os desempenhos de Hugo e Diego Alves e, Santos, do Athlético-PR aparece como opção mais viável.

Prata da casa, Hugo é visto com futuro promissor, mas encara desconfiança interna em momentos decisivos. O jovem goleiro tem recebido apoio de Paulo Sousa e toda a sua comissão técnica, mas também enfrenta certa resistência da torcida. Já no caso de Diego Alves, há um claro sentimento de fim de ciclo, principalmente por conta de problemas físicos.

Diego iniciou a temporada atrás de Hugo justamente por ter se reapresentado com dores no joelho. O tema fez com que o jogador perdesse parte importante da pré-temporada. Quando retornou, Paulo optou por manter Hugo Souza, que falhou contra o Fluminense e o Atlético-MG.

Diego, que foi titular contra o Resende, falhou nos dois gols no empate em 2 a 2 e trouxe ainda mais preocupação para a diretoria. Com vínculo ate dezembro deste ano, ele não terá o contrato renovado, o que já forçaria a diretoria ir ao mercado em busca de um novo nome na posição.

Nome este que pode ter a chegada antecipada. O clube sondou a situação de vários goleiros e encontrou em Santos, do Athlético-PR, a opção mais viável no momento. O Flamengo ouviu do Furacão que os paranaenses estão abertos a negociar, mas que o preço é 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões).

Além disso, qualquer negociação só poderá ser aberta após a Recopa Sul-Americana, que termina nesta quarta-feira (02/03). O CAP empatou o primeiro jogo diante do Palmeiras em 2 a 2 e agora decide o título no Allianz Parque.

O Flamengo recebeu sinal positivo do staff de Santos, que vê com bons olhos uma transferência para o clube carioca neste momento. A decisão então, ficará mas mãos do presidente Rodolfo Landim, que decidirá se libera ou não a verba para investir no goleiro.