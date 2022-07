Flamengo se revolta com sorteio da Copa do Brasil e CBF explica critério; entenda

Time carioca ouviu explicações da entidade e passou ao departamento jurídico do clube

O sorteio que definiu o mando de campo da Copa do Brasil, causou revolta no Flamengo. Isso porque, o time carioca, que enfrenta o Athlético-PR nas quartas de final da competição, mesmo tendo sorteado a bolinha primeiro, terá que decidir o confronto fora de casa.

Indignado, o presidente Rodolfo Landim cobrou explicações da CBF. O vice-presidente de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, se reuniu com Julio Avellar, diretor de competições da CBF, para externar na insatisfação do Rubro-Negro e pedir explicações.

Julio reforçou o critério da entidade que fez com que o próprio Flamengo decidisse as oitavas de final, diante do Atlético-MG, no Maracanã, e o Fluminense, decidisse o confronto contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão.

Cacau Cotta ouviu as explicações da CBF, cobrou mais clareza e pediu que o tema fosse melhor explicado no regulamento. O Flamengo defende que a situação não está nas páginas de ditam as diretrizes do torneio. O caso, inclusive, foi entrega ao departamento jurídico do clube.

Diante da polêmica, a CBF soltou uma nota explicando o ocorrido e exemplificando o que aconteceu nas oitavas de final.

"Informações sobre o evento desta terça-feira

No Sorteio das Quartas de Final da Copa Intelbras do Brasil 2022, foram definidos os confrontos e mandos de campo da próxima fase da competição.

Como procedimento padrão, após a definição dos duelos, os times da mesma cidade foram reunidos no chaveamento para que houvesse uma alternância na ordem de quem mandaria os jogos em casa e fora.

Por isso, as partidas Fluminense x Fortaleza e Athletico Paranaense x Flamengo foram relacionadas. Como o Fla foi sorteado depois, sua posição no gráfico de confrontos foi ajustada. No sorteio dos mandos, a bola ímpar determinou que a ordem vista na tela seria mantida, com o Fluminense decidindo como mandante e o Flamengo como visitante.

O mesmo cenário já se repetiu no Sorteio das Oitavas de Final, quando a posição do Flamengo no confronto com o Atlético Mineiro foi trocada, posicionando o Fla como mandante na volta, e a de Fluminense x Cruzeiro permaneceu como estava, deixando o Flu como visitante na volta".