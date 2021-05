Flamengo recebe propostas por Rodrigo Muniz e vê negociação com bons olhos

Diretoria, no entanto, quer manter bom percentual de venda futura por acreditar no potencial do atacante

Rodrigo Muniz pode estar de saída do Flamengo. O atacante despertou o interesse do Brugge e do Genk, ambos da Bélgica e deve ser mais um jovem a deixar o Rubro-Negro. A informação foi trazido pelo GE e confirmada pela reportagem.

O Genk, inclusive, já chegou a enviar duas propostas oficiais ao Flamengo, que foram recusadas, e prepara uma terceira oferta. O time carioca espera receber algo em torno de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões de reais na cotação atual), mas manter 50% de uma futura venda.

Em entrevista à ESPN, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, admitiu, sem mencionar os clubes, o interesse pelo jovem atacante.

"A gente confia muito no Rodrigo Muniz. Fez uma temporada boa no ano passado, faz uma temporada muito boa esse ano. É natural que desperte interesse de vários clubes do mundo. As propostas estão chegando. O atleta e seu agente vão avaliar e tomar as decisões que forem as melhores para as partes. A gente conta muito com ele. Ele é comprometido com o trabalho. Está performando no seu nível mais alto".

Rodrigo Muniz começou o Campeonato Carioca como titular da equipe e é um dos artilheiros com cinco gols. No entanto, depois do retorno do elenco principal, o jogador acabou perdendo espaço e tem entrado pouco nos jogos. Com Gabigol e Pedro como rivais, os agentes e o próprio Flamengo sabem que 2021 pode ser um ano de poucos minutos em campo.

Sendo assim, segundo apuração da Goal, o Flamengo vê com bons olhos uma negociação, principalmente pela necessidade de bater metas orçamentárias, mas deseja manter o maior percentual possível, pois acredita no potencial do atleta e numa boa futura venda.