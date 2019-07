Flamengo: o que mudou e ainda pode mudar pós-Copa América

Chegada de Rafinha, trabalho de Jorge Jesus e o sonho de outros reforços de peso mexem com a expectativa dos torcedores

O espera com grande ansiedade o retorno dos jogos oficiais após a pausa para a . E várias são as razões: a espera pela chegada de mais reforços e também ver o resultado da intertemporada sob o comando de Jorge Jesus, técnico português que assumiu o comando do pouco antes da pausa nos duelos oficiais de clubes devido ao torneio de seleções sul-americanas.

Nesta quarta-feira (10), este novo Flamengo terá o seu primeiro teste. E não promete ser fácil! Às 21h30, os cariocas enfrentam o na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa do . E as mudanças no Mais Querido são significativas.

Quais são as novidades no elenco?

Rafinha, lateral-direito contratado após oito temporadas fazendo história pelo de Munique, foi a principal contratação. Aos 33 anos, ele chega para dominar de vez uma posição que há tempos, segundo a vontade dos torcedores, carece de maior qualidade. O jogador já vem treinando com o grupo e deverá fazer sua estreia nesta quarta-feira.

Saídas e possíveis chegadas

Os que deixaram a Gávea foram atletas mais jovens, que não eram titulares do time: Jean Lucas, volante, foi para o enquanto Matheus Sávio reforçou o Kashiwa Reysol, do . Mas o que ainda mexe com os rubro-negros é a chance de ver outros reforços chegarem. Nos próximos dias, a situação envolvendo o lateral-esquerdo Filipe Luís, campeão da Copa América com o Brasil, deverá ser definida. Além disso, nomes como Jemerson [zagueiro do ], Gerson [meio-campista da ] e Pedro [atacante do ] também estão na mira.

As mudanças de Jesus

Dentro do período de intertemporada, o Flamengo venceu o por 3 a 1. A principal mudança no desenho do time agora rascunhado por Jorge Jesus é a presença de somente um volante. Contra o Tricolor Suburbano o português utilizou Arão, mas nos últimos treinamentos Gustavo Cuéllar ocupou a posição.

A tendência por hora é imaginar uma equipe com boas alternâncias táticas em campo. Bruno Henrique pode ser ponta-esquerda e ficar mais enfiado, fazendo dupla com Gabigol em um eventual 4-4-2. O próprio Gabigol também pode fazer o contrário, enquanto Vitinho dá opção de velocidade, com Arrascaeta e Diego se alternando na criação. O uruguaio também costuma ocupar bastante o lado esquerdo do ataque. Ou seja: o ataque promete muita mobilidade e opções durante um encontro.