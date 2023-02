Flamengo x Independiente del Valle ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Recopa Sul-Americana

Equipes decidem nesta terça-feira (28) o título da Recopa; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Independiente del Valle decidem o título da Recopa Sul-Americana na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL você acompanha aos lances em tempo real.

Para conquistar o segundo título da Recopa, o Flamengo precisa reverter o resultado negativo do primeiro jogo. Como perdeu por 1 a 0 no Equador, o Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso vença por um gol a decisão vai para a prorrogação.

Visando o confronto, o técnico Vítor Pereira poupou os titulares contra o rival Botafogo na última rodada do Cariocão. Gerson e Pedro, recuperados de dores no tornozelo e no adutor da coxa esquerda, respectivamente, voltam a ficar à disposição.

Getty

"O mais importante é colocar na cabeça que precisamos ser um time coletivo. Temos jogadores de muita qualidade nos dois times. No time da Recopa e no time do Carioca. Mas só a qualidade não entra em campo, se a gente não correr, não se dedicar e não deixar a vida em campo, não funciona. Nós sabemos que o jogo será um jogo muito difícil. Precisamos suar sangue em campo, mas eu confio plenamente na nossa equipe. Tenho certeza que vamos fazer uma grande partida, vamos conseguir a virada e sair com o título, porque merecemos", afirmou Rodrigo Caio.

Do outro lado, o Independiente del Valle chega com 100% de aproveitamento em 2023. Em três jogos disputados, foram três vitórias consecutivas e entra em campo com a vantagem do empate. Vale lembrar que o Flamengo venceu justamente o rival na final da Recopa de 2020, sob o comando de Jorge Jesus, por 5 a 2 no placar agregado. Em cinco jogos dispitados entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado, além de um empate.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Schunke, Carabajal e García Basso; Matías Fernández, Pellerano, Favarelli e Caicedo; Alcívar, Sornoza e Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

Desfalques

Flamengo

Léo Pereira segue em transição física, enquanto Hugo Souza, Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique estão no departamento medico.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?