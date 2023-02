Recopa Sul-Americana: quais são os times que já venceram a competição?

A lista inclui vários brasileiros. Confira quem já levantou a taça... e várias curiosidades

Flamengo e Independiente del Valle iniciam a disputa do título da Recopa Sul-Americana nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Equador. Campeão da Libertadores de 2022, o Rubro-Negro decide o troféu no Maracanã, no próximo dia 28.

A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989. Na última edição, o Palmeiras, campeão da Libertadores de 2021, venceu (4 a 2 no placar agregado) o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana de 2021. Os brasileiros que mais vezes conquistaram o torneio são: Grêmio, São Paulo e Internacional, todos bicampeões.

Vale lembrar que em 2020, o Flamengo venceu justamente o Independiente del Valle na grande decisão e conquistou o seu primeiro título no torneio. No primeiro jogo, as equipes empataram por 2 a 2, mas na volta o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com dois gols de Gerson e um de Gabigol.

Abaixo, a GOAL repassou a história da competição e todos os que já ergueram a taça até aqui.

Todos os campeões da Recopa Sul-Americana