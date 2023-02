Flamengo garante sequência de trabalho a Vitor Pereira e acredita em resultado

Multa do técnico é a soma de seu salário até o final dezembro de 2023

Depois de perder para o Al Hilal por 3 a 2 e ficar de fora da final do Mundial de Clubes, o técnico Vitor Pereira foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. As reclamações sobre o treinador, no entanto, não abalam a diretoria rubro-negra, que garante a sequência de trabalho do português.

Este é o segundo título perdido por Vitor Pereira desde que assumiu o Flamengo no início de janeiro. No dia 28, o Rubro-Negro perdeu a decisão da Supercopa para o Palmeiras por 4 a 3. As duas derrotas, inclusive, tem uma tema incomum que tomou conta do vestiário do time carioca: a arbitragem.

Tanto na derrota para o Palmeiras, como no dolorido revés para o Al Hilal, o discurso foi de que o árbitro condicionou o resultada partida. Além disso, existe o entendimento de que por ser início de trabalho e Vitor Pereira ter ideias um pouco diferentes de Dorival Júnior, o elenco passa por um processo natural.

Outro fator que deixa Vitor Pereira mais confortável no cargo é a multa contratual. Contratado a dedo pela diretoria do Flamengo, caso queira demitir o técnico neste momento, o Rubro-Negro teria que pagar seu poupado salário até o final da temporada.

Na zona mista, depois da partida, Gabigol fez questão de deixar claro que o elenco está fechado com Vitor Pereira e pediu para que os jornalistas parassem de fazer questionamentos sobre esse tema.

“Ele está aqui, foi escolhido para estar aqui. Estamos representando um clube enorme. O que importa é o Flamengo. Não tem o que falar dele. Temos um grupo maravilhoso, o Vítor tem sido maravilhoso. Nossa relação é boa, os treinos são bons. Vamos melhorar para ser campeões. É um assunto muito chato que acho que tem que ficar por aqui”.

Sem muito tempo para lamentar, além da disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes, Vitor Pereira tem mais uma taça pela qual lutar em breve, a final da Recopa Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle. A primeira partida acontece no dia 22 de fevereiro, na altitude de Quito, no Equador. O segundo jogo será no Maracanã, no dia 1 de março.