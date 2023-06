Flamengo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Fla-Flu será disputado nesta quinta-feira (1), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar na noite desta quinta-feira (1), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança às quartas de final. Qualquer nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis.A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e no streaming Globoplay. A transmissão do confronto será conduzida por Luiz Carlos Jr, que estará acompanhado dos comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho.

Sob pressão após os empates contra o Ñublense na Libertadores e o Cruzeiro no Brasileirão, o Flamengo busca a vitória para garantir sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e aliviar o momento turbulento atravessado. Na terceira fase do torneio, o Rubro-Negro eliminou o Maringá com um placar agregado de 8 a 4.

Javier Torres/GETTY

Na última atividade antes do clássico, o técnico Jorge Sampaoli contou com as presenças de Pedro e Arrascaeta. A dupla treinou sem restrições, enquanto Everton Ribeiro, que se recupera de uma lesão muscular, é tratado como dúvida.

Assim como o rival, o Fluminense também entra em campo pressionado após sofrer três derrotas consecutivas nos últimos três jogos. O Tricolor foi vencido pelo Botafogo e Corinthians no Campeonato Brasileiro, além de perder para o The Strongest na Libertadores.

Sem Felipe Melo, que foi expulso no primeiro jogo, o técnico Fernando Diniz optará pela entrada de Manoel ao lado de Nino. Enquanto isso, Marcelo, afastado dos gramados há três jogos devido a dores na panturrilha, não participou do último treinamento. No entanto, é provável que ele seja relacionado e avaliado no vestiário. Caso não esteja apto, Guga seguirá como titular.

Em 444 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 161 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 142 empates. No confronto válido pela final do Cariocão de 2023, o Tricolor venceu com um placar agregado de 4 a 3.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Pedro) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Marcelo (Guga); André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Flamengo

Matheuzinho, lesionado, e Marinho, afastado, são desfalques certos.

Fluminense

Getty Images

Vitor Mendes, citado na Operação Penalidade Máxima, está afastado, Alexsander e Keno continuam se recuperando no departamento médico. Lelê e Thiago Santos já participaram da Copa do Brasil representando outras equipes e também estão ausentes, além de Felipe Melo, que foi expulso no primeiro jogo e cumprirá suspensão.

Quando é?