Tem prorrogação no Mundial de Clubes?

No caso de os jogos do Mundial terminarem empatados, tem prorrogação? A Goal tira sua dúvida

O da FIFA já está caminhando para o final. Faltando apenas semifinais e final, quatro times seguem na disputa pelo título.

Todas as fases são disputadas em jogos únicos e, as partidas que terminarem os 90 minutos com um empate, terão mais dois tempos de 15 minutos cada para definir o campeão. Se o empate persistir, aí sim a disputa segue para os pênaltis.

O - representante sul-americano na disputa - joga a semifinal nesta terça-feira (17), às 14h30 (Brasília), contra o Al-Hilal, no Estádio Khalifa, em Doha, no Qatar.