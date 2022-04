Flamengo acumula lesões no início de temporada 2022

A temporada 2022 mal começou e o Flamengo já coleciona problemas no departamento médico. Nesta quinta-feira (14), Matheuzinho teve lesão na coxa confirmada e Bruno Henrique se reapresentou com dores após um trauma no joelho direito sofrido na última partida.

Ao todo, oito jogadores apresentam problemas físicos e são ausências para Paulo Sousa neste momento: Vitinho, Ayrton Lucas, Fabricio Bruno, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Pablo, Bruno Henrique e Matheuzinho.

Pablo e Ayrton Lucas ainda não conseguiram fazer a estreia pelo Flamengo. O zagueiro se lesionou durante o primeiro treino e o lateral chegou ao clube com um problema no tornozelo.

Pablo, está em trabalho de transição e vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez na próxima semana, diante do Palmeiras. Ayrton Lucas só deve estar à disposição no final do mês. Ele ainda faz trabalhos com a fisioterapia.

Fabricio Bruno, que vinha de boas atuações com a camisa do Flamengo, também não deve estar à disposição contra o São Paulo, no domingo, e segue o processo de recuperação. O mesmo vale para Gustavo Henrique.

Já Vitinho, só deve voltar à disposição de Paulo Sousa nas primeiras semanas de maio. O meia sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e ainda não chegou na fase de transição.

Outro nome que gera expectativa é o de Rodrigo Caio, o zagueiro teve complicações após uma cirurgia no joelho e segue sem previsão de retorno. No entanto, há otimismo quanto a recuperação do jogador que está fazendo um processo de transição. Mas pela lesão ter sido mais delicada e pelo histórico do atleta, existe um cuidado grande com a volta do jogador.

Os problemas mais recentes são os de Matheuzinho e Bruno Henrique. O lateral fica de fora contra o São Paulo enquanto o atacante vira dúvida. O camisa 27, inclusive, sofreu com problemas físicos neste início de temporada e ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência.

Sem lesão, Filipe Luís e David Luiz deixam a comissão técnica em alerta. Antes da partida contra o Talleres, no Maracanã, a dupla se queixou de dores e virou dúvida. No dia da partida, no entanto, se apresentaram bem e foram para o jogo.

Depois de empatar com o Atletico-GO na estreia do Brasileirão, o Flamengo encara o São Paulo, neste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.