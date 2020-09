Flamengo de Dome começa a convencer torcida... e Arrascaeta começa a convencer Dome

O uruguaio foi um dos grandes destaques na vitória contra o Bahia, que mostrou à torcida o que Domenec pode fazer no comando do Fla

O da era Domènec finalmente apareceu. Nesta quarta-feira (2), o fez sua melhor exibição desde a saída de Jorge Jesus em vitória por 5 a 3 diante do Bahia. Mas se a vitória serviu para Dome mostrar à torcida de que pode fazer um bom trabalho, o jogo também foi fundamental para De Arrascaeta convencer o treinador de que deve ser o titular da equipe.

No último final de semana, o uruguaio foi barrado por Torrent do clássico contra o . A notícia pegou muitos torcedores de surpresa, inclusive o próprio jogador.

Na coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Glorioso, o treinador foi questionado sobre as mudanças na equipe - Gerson também ficou de fora - e explicou que orientou sua escalação pelos jogadores que estavam em melhor forma física.

"Temos que tentar jogar com os melhores jogadores em cada momento. Os melhores jogadores não são nomes. Muitas vezes, os melhores jogadores são os que estão na forma ótima. Vamos tentar jogar sempre com os melhores", comentou.

A declaração não pegou muito bem com Arrascaeta, que usou suas redes sociais para deixar claro que estava em totais condições de ir a campo.

Tem muita gente me perguntando se tenho alguma lesão, estou 100 % graças a Deus 👍 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) August 24, 2020

Diante do , Arrascaeta foi titular ao lado de Ribeiro - o que não acontecia há duas partidas - e a dupla não decepcionou. Os dois tiveram atuações de gala. Everton fez um dos gols mais bonitos da temporada, enquanto Arrascaeta balançou as redes duas vezes - uma delas após jogada coletiva maravilhosa da equipe - e ainda deu uma assistência para Pedro marcar.

“Quando falamos que precisamos de tempo, os jogadores também precisam disso, tanto que fisicamente eles estão muito melhores. Eles (Everton e Arrascaeta) jogaram perfeitamente. Na minha opinião, Arrascaeta atrás do atacante joga melhor que na ponta. Everton não perde uma bola, quando joga de extremo aberto”, elogiou Domènec após a partida.

E se o uruguaio finalmente mostrou a Dome seu potencial, o treinador também começa a mostrar sua qualidade para a torcida. As trocas de passe, a intensidade, a movimentação dos jogadores e as inúmeras chances criadas também serviram para o catalão ganhar moral com os Rubro-Negros e, principalmente, mais tempo, algo raro no futebol brasileiro.