Prazer, Everton Ribeiro: meia faz das suas e se 'apresenta' a Dome no Flamengo

O craque rubro-negro entregou, contra o Bahia, uma exibição tão sublime quanto o seu futebol

Quem acompanha o futebol brasileiro percebeu logo que o de Domenec Torrent teria diferenças em relação ao time de Jorge Jesus. Muito por questões de posicionamento em campo, mas também por mudar mais a equipe. E nessa transição chegou o dia em que o novo treinador foi definitivamente apresentado ao talento de Ribeiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Chamou a atenção, nas duas primeiras derrotas da campanha, contra e , o fato do meia ter sido substituído quando o time tentava reagir no jogo.

Mais times

Não que o Flamengo não tenha ótimos substitutos, longe disso; mas é que os grandes resultados do clube, no ano mágico de 2019, geralmente passavam pela qualidade do camisa 7. Por isso, muita gente acabou pensando: vai tirar o Ribeiro? E Dome tirava, buscando alternativas para seu ataque.

Mais artigos abaixo

Mas foi na noite desta quarta-feira (02), três dias depois de jogar só 25 minutos contra o , que ele aprontou. Aos 37 minutos do jogo contra o , em meio à troca de passes do ataque flamenguista, Everton acertou um passe milimétrico, de primeira, para o cruzamento de Isla que terminou no gol de Arrascaeta.

E no início do segundo tempo, um golaço. O meia recebeu uma cobrança de lateral, deu um chapéu em Zeca mesmo de costas e fuzilou para o gol. Era o quarto do Flamengo, que venceu o Bahia em Salvador por 5 a 3 na grande atuação coletiva do ataque sob a gestão de Dome.

Claro, há de se lembrar que as substituições anteriores também são resultado da retomada do futebol depois de quatro meses, ainda recuperando o ritmo de jogo, além do aumento de trocas durante a partida, de três para cinco. De toda forma, desta vez o treinador mudou os cinco no entorno de Everton, deixando-o em campo até o apito final. Até então, ele só tinha atuado os 90 minutos em um dos seis primeiros jogos da Série A.

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo, de tantas goleadas na última temporada, ainda não tinha feito mais de três gols numa partida em 2020. Como efeito de comparação, nos 15 últimos jogos do ano passado o time fez quatro ou cinco gols em seis oportunidades. Sem Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro brilharam em Pituaçu.