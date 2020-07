Flamengo busca acordo para transmissão de jogos na TV

Diretoria não esconde do desejo de fechar com uma emissora, mas tentará seguir transmitindo também na Fla TV

O bom desempenho da Fla TV na primeira transmissão 100% produzida por um clube de futebol no foi bastante elogiado. Internamente, os dirigentes se mostraram satisfeitos com a qualidade e o resultado obtido. O jogo entre e Boavista chegou a 2,2 milhões de acessos simultâneos, mais de 14 milhões de views e rendeu ao a marca de maior live esportiva da história do Youtube. Mas apesar do sucesso, a diretoria não esconde o desejo de fechar com uma TV.

Resultado final da transmissão ao vivo na FLATV. Dados oficiais abaixo. 14 milhões de acessos. 2.1 milhões simultâneos no YouTube, 148 mil no Facebook etc.. Maior transmissão esportiva pela internet da história! Isso aqui é Flamengo ⚫🔴⚫🔴🙏! pic.twitter.com/cNujXsNQCY — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) July 2, 2020

No próximo domingo(05) o Flamengo encara o Volta Redonda pela semifinal da . Pela campanha, o Rubro-Negro será o mandante do jogo e terá o direito de transmissão. O departamento de marketing do clube trabalha na tentativa de fechar um acordo com alguma emissora, seja de TV aberta ou fechada, além de transmitir na TV oficial do clube, no Youtube, mesmo que, para isso, receba um pouco menos do previsto.

Para o confronto contra o Boavista, o Flamengo conversou com algumas emissoras mas esbarrou no medo dos potenciais parceiros da briga judicial com a Rede Globo. Agora, uma vez que a empresa rompeu o contrato do Campeonato Carioca, a diretoria acredita que não encontrará mais esse tipo de problema.

O FUTURO DO CAMPEONATO CARIOCA

Com a rescisão da Rede Globo, muitos torcedores se mostram preocupados com o futuro da competição, no entanto, os clubes já pensam numa forma do campeonato sobreviver sem a emissora. O discurso de que o torneio é valorizado ecoa, por exemplo, nos corredores de Flamengo e .



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"A gente valoriza o campeonato. Se a Globo resolver não transmitir, certamente nós vamos nos unir com os clubes e buscar uma solução para que esse campeonato possa ser transmitido de outras formas, na busca de recursos para sustentar esse campeonato. O Flamengo sempre esteve unido com os clubes do Rio, a gente vai continuar trabalhando para transformar o Campeonato Carioca cada vez melhor, a gente tem esse compromisso com os clubes", garante Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.