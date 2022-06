Flamengo avalia demissão de Paulo Sousa após derrota para o Red Bull Bragantino

Diretoria se prepara para anunciar saída do técnico que não deve nem comandar a equipe diante do Internacional

Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Red Bull Bragantino, a situação de Paulo Sousa no Flamengo ficou ainda mais complicada. Segundo soube a GOAL, a diretoria Rubro-Negra avalia a demissão do técnico nas próximas horas.

Paulo Sousa pode nem mesmo comandar a equipe diante do Internacional, no próximo sábado, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Antes mesmo da derrota, os dirigentes deixaram o técnico Mário Jorge, do sub-20 sobreaviso e ele é quem deve comandar a equipe diante do Colorado.

O presidente Rodolfo Landim centraliza as decisões. O mandatário não viajou com a equipe para Atibaia, onde o time se concentrou para o confronto contra o Red Bull Bragantino e ficará até a viagem à Porto Alegre, na sexta-feira (10).

Ainda segundo soube a GOAL, o presidente vai se reunir com os demais dirigentes para definir quais serão os próximos passos, entre eles como será condurizada a saída do técnico Paulo Sousa.

Conforme trouxe a GOAL, o português tem uma multa contratual que hoje gira entre R$ 7,5 a R$ 8 milhões. Valores que seriam pagos de maneira parcelada. Paulo Sousa tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e a multa é proporcional ao primeiro ano de contrato apenas.