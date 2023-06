Flamengo x Aucas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela última rodada do Grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra classificar! O Flamengo recebe o Aucas na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores e Júnior, e do Paramount+, no streaming.

Na segunda colocação do grupo com 8 pontos, o Flamengo entra em campo precisando ganhar para não depender de qualquer outro resultado e avançar às oitavas de final. Além disso, o Rubro-Negro irá torcer por uma derrota do Racing para encerrar a primeira fase na liderança. O técnico Jorge Sampaoli deve promover o retorno de Arrascaeta ao time titular.

Já o Aucas é lanterna com 4 pontos, mas ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, o time equatoriano precisa ganhar, além de torcer por uma derrota do Ñublense na argentina.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha (Everton Ribeiro) e Gabigol.

Aucas: Frascarelli, Cangá, Vera, Jama, Caicedo, Quiñónez, Vega, Cano, Cuero, Castillo e Cifuente.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Aucas

Ángel está suspenso.

Quando é?