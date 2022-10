Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa Libertadores

Em Guayaquil, equipes se enfrentam neste sábado (29) lutando pela conquista da América; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da glória eterna! Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (29), em Guayaquil, a partir das 17h (de Brasília), pela grande final da Copa Libertadores 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN e da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Flamengo chega invicto e é considerado o favorito na decisão da Copa Libertadores. O Rubro-Negro não perdeu na competição continental e tem todos os atletas disponíveis para o duelo.

"Todos preparados, atentos e concentrados para fazermos o nosso melhor. O resultado não se administra, mas não tenho dúvidas de que faremos um grande jogo. Vamos fazer o máximo para alcançar o melhor resultado', disse o treinador Dorival Júnior.

O comandante Rubro-Negro foi questionado nos últimos dias por ter dosado os minutos dos atletas em campo e comemorou a situação física do elenco.

"Temos que enaltecer o trabalho coletivo. Essa aceitação do torcedor a tudo que foi feito nesses momentos, a gente percebe no dia a dia. São pessoas que vivem o Flamengo e demonstram carinho pelo que está acontecendo no clube. Damos passos muito bem orientados. Todos participam de todas as decisões. Chegaremos ao jogo mais importante do ano com totais condições, com praticamente todos os jogadores preparados. Chegamos tranquilos, porque tudo o que poderia ser feito foi feito. O resultado vai depender do que acontecer no campo", concluiu.

O Athletico-PR, por sua vez, vai para a decisão com moral, após eliminar o campeão das duas últimas edições. O Furacão reconhece o favoritismo do rival, mas vê com bons olhos a decisão ser disputada em jogo único.

"Não existe um favoritismo total. Se fosse em dois jogos, poderia ser diferente. Se soubermos nos comportar com qualidade e simplicidade, podemos complicar o jogo e sair com o título", disse o técnico Felipão.

Para o duelo deste sábado, o comandante tem dúvidas quanto ao esquema tático, podendo escalar dois ou três zagueiros e três volantes, além de Pablo, com dores musculares, ser dúvida.

"Nós sabemos que o Flamengo tem capacidade e qualidade. Nós também temos desde que façamos aquilo que sempre fizemos na Libertadores. Vamos ver o que vamos fazer de mudanças e de estratégia de jogo para igualar. Na boa vontade e na simplicidade que a gente seja o vencedor", completou Felipão.

Em 73 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 29 vitórias, contra 26 do Athletico-PR, além de 18 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana; Cuello, Pablo e Vitinho (Canobbio).

Desfalques da partida

Flamengo:

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR:

Sem desfalques confirmados.

A campanha do Flamengo na Libertadores 2022

Sem saber o que é perder na competição, o Rubro-Negro soma 11 vitórias e um empate nos 12 jogos disputados. Pedro, com 12 gols até o momento, é o principal artilheiro da equipe na Libertadores 2022.

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo - 5 de abril de 2022

Flamengo 3 x 1 Talleres - 12 de abril de 2022

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo - 28 de abril de 2022

Talleres 2 x 2 Flamengo - 4 de maio de 2022

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica - 17 de maio de 2022

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal - 24 de mao de 2022

2022 Tolima 0 x 1 Flamengo - 29 de junho de 2022

Flamengo 7 x 1 Tolima - 6 de julho de 2022

Corinthians 0 x 2 Flamengo - 2 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians - 9 de agosto de 2022

Vélez 0 x 4 Flamengo - 31 de agosto de 2022

Flamengo 2 x 1 Vélez - 7 de setembro de 2022

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas oitavas de final, eliminou o Libertad, por 3 a 2 no placar agregado, e o Estudiantes por 1 a 0 nas quartas. Na semifinal, eliminou o atual bicampeão, Palmeiras.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes - 4 de agosto de 2022

Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR - 11 de agosto de 2022

Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras - 30 de agosto de 2022

Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR - 6 de setembro de 2022

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio Monumental de Guayaquil, Guayaquil - EQU

• Arbitragem: PATRICIO LOSTAU (árbitro), DIEGO BONFÁ E EZEQUIEL BRAILOVSKY (assistentes), FACUNDO TELLO (quarto árbitro) e MAURO VIGLIANO (AVAR)