Flamengo acerta contratação de Tite

Depois de seis anos na seleção brasileira, Tite volta a dirigir um clube de futebol

O Flamengo acertou, neste domingo, a contratação do técnico Tite, que assume o rubro-negro até dezembro de 2024, quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim.

O estafe de Tite e a diretoria do Flamengo tiveram uma longa reunião neste domingo e chegaram a um denominador comum na parte financeira, que era o principal entrave na negociação. A expectativa é de que o treinador seja anunciado ao longo desta segunda-feira e esteja no Ninho do Urubu nos próximos dias.

Mais artigos abaixo

Depois de seis anos na seleção brasileira, Tite volta a dirigir um time de futebol. Inicialmente, o treinador tinha a ideia de assumir um projeto fora do país, especialmente na Europa, mas nada que despertasse o interesse do comandante apareceu. Desta forma, ele foi convencido pelo Flamengo e assumir um projeto de olho em 2024.

A negociação foi longa pela ideia de Tite em não trabalhar no Brasil em 2023 e pelo Flamengo entender que uma negociação deste tamanho levava realmente mais tempo. Desde o começo das conversas, a diretoria estipulava a data FIFA como o tempo ideal para que o treinador chegasse ao clube.