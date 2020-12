Final do Paulista sub-20: quando é, onde assistir e mais da decisão

O é o primeiro classificado para a final do sub-20. O Timãozinho bateu o na semifinal e espera o confronto entre Audax e para conhecer o adversário na decisão.

O sub-20 atraiu muitos olhares durante a temporada, dando uma pista do que podemos esperar para o futuro do futebol brasileiro. E, agora, vai se preparando para a final.

Ao bater o Santos, por 3 a 1, na Fazendinha, o Corinthians garantiu a primeira vaga para a grande decisão. O jogo foi amplamente dominado pelo , que chegou a perder um pênalti e sofrer o empate com um a mais em campo, acabou conseguindo o bom placar.

Na segunda-feira (21), Audax e Palmeiras definem, no José Liberatti, quem vai enfrentar o Timãozinho na grande final.

Veja tudo sobre a final do Pualista sub-20:

O calendário da Federação Paulista de Futebol agendou a grande decisão para sábado, 26 de dezembro.

A confirmação de horário e local da partida deve acontecer após a definição do segundo finalista, na segunda-feira (21), pela própria Federação.

Todos os jogos do campeonato foram transmitidos pela FPF TV, em parceria com o MyCujoo. Desta forma, foi possível acompanhar aos jogos de forma gratuita pela internet.

Na semifinal entre Corinthians e Santos, além do MyCujoo, o site Meu Timão também fez a transmissão em seu Facebook.

Para a final, a princípio, a organização deve continuar a mesma, a menos que alguma emissora esteja interessada em comprar os direitos da partida. Até o momento, porém, a transmissão segue com o MyCujoo.

ESTAMOS NA FINAL!!!



Os #FilhosDoTerrão venceram o #ClássicoAlvinegro com o Santos por 3 a 1 e garantiram vaga na decisão do Paulistão Sub-20! O jogo, ainda sem adversário definido, será no dia 26 de dezembro, na Fazendinha!



📸 Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/FpF6CSgwSC