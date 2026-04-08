Fim da polêmica... Será que Donis vai assumir o comando da seleção saudita?

Ahmed Khreida, presidente do clube saudita Al-Khaleej, pôs fim à polêmica no meio esportivo sobre a possibilidade de o técnico grego Giorgos Donis assumir o comando da seleção saudita no futuro próximo, sucedendo o técnico francês Hervé Renard, antes da Copa do Mundo de 2026.

Renard foi associado à saída do comando da “Selecção Verde” após os resultados decepcionantes apresentados no mês passado, com as derrotas para o Egito (0 a 4) e a Sérvia (1 a 2), antes de a Federação Saudita de Futebol confirmar a sua permanência.

No entanto, o futuro do técnico francês permanece incerto, em meio a relatos que apontam vários candidatos, entre os quais se destacam Donis (Al-Khaleej), o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, e o italiano Simone Inzaghi (Al-Hilal).

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Sobre o assunto, Ahmed Khreida, presidente do Al-Khaleej, disse em declarações ao jornal saudita “Al-Yaum”: “Não recebemos nenhuma informação recentemente sobre a possibilidade de Donis assumir a seleção saudita”.

E concluiu: “O técnico grego viajou ontem para seu país para uma breve folga de 5 dias, já que o Al-Khaleej não tem jogos nesta rodada, e o técnico não falou sobre nada relacionado à seleção.”



