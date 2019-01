Filipe Luis volta a treinar com bola no Atletico de Madrid

Há quase três semanas sem jogar, brasileiro volta a treinar com os companheiros de time

Nesta segunda-feira (14), os torcedores e a comissão técnica do Atlético de Madrid puderam comemorar o retorno de Filipe Luis aos treinos do clube. O brasileiro que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, em dezembro, voltou a treinar com bola após quase três semanas afastado dos gramados.



(Foto: Getty Images)

O retorno do lateral aos jogos do Atlético ainda não tem data definida, mas o treinador da equipe espanhola, Diego Simeone já prepara o elenco para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Rei, contra o Girona, nesta quarta-feira (16), às 16h30 (Brasília). Na partida de ida, disputada no Estádio Montilivi, os times empataram em 1 a 1.