Filho de Amoroso, Matteo quer se firmar no futebol brasileiro e não descarta jogar pela seleção italiana

Brasileiro de 19 anos tem planos feitos para o futuro no esporte e se espelha em Rafael Leão, do Milan

Em entrevista realizada à GOAL, o meia brasileiro Matteo Amoroso fez diversas declarações que interessam ao Brasil e à Itália. O jogador não recebe o sobrenome por nada: seu pai é Márcio Amoroso, ex-jogador de São Paulo, Borussia Dortmund e Udinese, enquanto Matteo atua hoje pelo Internacional sub-20.

Matteo cresceu como jogador da Udinese, na Itália, e atua hoje no Brasil, acumulando experiências mesmo com apenas 19 anos. Na entrevista, o jovem destacou alguns pontos diferentes entre o futebol brasileiro e italiano: "No Internacional este ano joguei de ala e lateral: quando estava na Udinese entendia muito do ponto de vista tático, por isso, quando cheguei aqui tinha uma capacidade de leitura de situações diferente dos meus companheiros."

"Na Itália eles pensam em construir jogadores que pareçam máquinas, pensando nos aspectos táticos e físicos, ao contrário do Brasil, onde a técnica é privilegiada". O ítalo-brasileiro ressaltou que alguns aspectos primordiais no futebol da Itália puderam ajudá-lo nos jogos no Brasil.

Além de citar as diferenças de jogo entre o futebol brasileiro e italiano, Matteo já pôde desenvolver olhares por um jogador peculiar, não muito citado pelos jovens, normalmente, no quesito "inspiração": "Gosto do Rafael Leão, vejo o jogo do Milan e observo. Do ponto de vista técnico-tático, me vejo nele", disse a GOAL. Atacante de apenas 23 anos, Leão joga como ponta na equipe de Milão, sendo um dos principais em sua posição na Itália.

Através do seu estilo de jogo, é possível ver Matteo com várias características em comum com Rafael Leão, principalmente na explosão para desenvolver jogadas.

Mesmo ovem, porém, já pensando no futuro, Matteo citou que não teria problemas em representar a Itália internacionalmente, entendendo que o atleta possui dupla cidadania: "Se a Itália me chamar, fico feliz porque minha família é toda italiana, crescemos aqui no futebol também."

O jogador destacou ainda que o "Amoroso Pai" deverá ter influência na decisão entre representar o Brasil e a Itália, caso receba as duas chamadas: "Meu pai disse que em caso de ligação dupla da Itália e do Brasil, tudo depende de mim? Não: meu pai escreveu uma boa história no mundo do futebol, então tenho que ouvi-lo."

Finalizando, Matteo confirmou seu ideal para a carreira futuramente: “Tenho que ir bem aqui no Brasil, chegar ao time principal: é o meu sonho. Depois quero jogar na Itália”.