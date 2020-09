FIFA e Conmebol mantém início das Eliminatórias em outubro

Entidades trabalham agora pelas liberações dos jogadores que atuam fora da América do Sul

Desde o início da manhã desta terça-feira (15), FIFA e Conmebol se encontram em reunião virtual para debater temas relacionados ao início das Eliminatórias da . As duas entidades optaram por manter as datas de outubro, mas ainda não há definição sobre os convocados.

A grande questão são as liberações dos jogadores que atuam na Europa para viajar até a América do Sul. Além disso, cada país tem seu próprio protocolo sanitário e muitos exigem uma rígida quarentena para o retorno. Há expectativa de que até quinta-feira haja uma definição sobre os atletas "europeus".

Programação da CBF

A CBF segue o planejamento normal. Enquanto a comissão técnica voltou aos estádios e monitora "in loco" jogadores aqui no , a confederação estipulou o dia 18 de setembro como data para realizar a convocação para jogos contra , no dia 9 de outubro, em , e , em Lima, no dia 14.