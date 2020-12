Fifa apresenta 55 para lista de melhores da temporada; Dani Alves é único de fora da Europa

Camisa 10 do São Paulo iguala feito de Neymar; Brasil e Alemanha são os países com mais jogadores selecionados, com oito cada

Dani Alves conseguiu um feito raro. O camisa 10 do foi lembrado na lista de 55 jogadores que concorrem para a seleção do ano da Fifa/FifPro. Esta é apenas a segunda vez que um jogador que não atua na Europa é selecionado. O primeiro foi Neymar, em 2012, quando atuava pelo .

Mesmo atuando como meio-campista no Tricolor, Dani Alves foi listado como defensor. Em 2020, o jogador começou uma partida como lateral-direito apenas uma vez, contra o Grêmio, e não foi bem. Como meia, no entanto, o camisa 10 é um dos principais responsáveis pela boa fase do Tricolor.

Foto: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Esta é a 14ª vez que Dani Alves marca presença na lista de melhores jogadores da temporada. Apenas Leo Messi, com 15 aparições, e Cristiano Ronaldo, com 16, foram lembrados mais vezes do que o jogador mais vitorioso da história do futebol.

O jogador do São Paulo é um de oito brasileiros selecionados pela Fifa/FifPro. Além de Dani Alves, foram listados: Alisson ( ), Ederson ( ), Marcelo ( ), Thiago Silva ( / ), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho ( / ) e Neymar (PSG). A também emplacou oito jogadores na lista.

Como não poderia ser diferente, o Bayern é o clube com mais jogadores selecionados. Após uma temporada perfeita, coroada com o título da Liga dos Campeões, nada menos do que 11 jogadores do time alemão apareceram na lista. Destaque para Alphonso Davies, primeiro canadense e primeiro jogador da América do Norte listado na história da premiação.

A seleção do ano da Fifa/FifPro será divulgada no dia 17 de dezembro, na cerimônia do The Best. Confira os 55 jogadores que concorrem a uma vaga:

GOLEIROS

Alisson Becker (Liverpool, )

Thibaut Courtois (Real Madrid, )

David De Gea ( , )

Gianluigi Donnarumma ( , )

Ederson (Manchester City, Brasil)

Hugo Lloris ( , )

Keylor Navas ( , )

Manuel Neuer (Bayern, Alemanha)

Jan Oblak ( , Eslovênia)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona, Alemanha)

DEFENSORES

David Alaba (Bayern, Áustria)

Jordi Alba (Barcelona, Espanha)

Toby Alderweireld (Tottenham, Bélgica)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, )

Dani Alves (São Paulo, Brasil)

Jerome Boateng (Bayern, Alemanha)

Alphonso Davies (Bayern, Canadá)

Virgil van Dijk (Liverpool, )

Kalidou Koulibaly ( , )

Matthijs de Ligt ( , Holanda)

Marcelo (Real Madrid, Brasil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Espanha)

Andrew Robertson (Liverpool, )

Thiago Silva (Chelsea, Brasil)

Raphael Varane (Real Madrid, França)

MEIO-CAMPISTAS

Thiago Alcântara (Bayern/Liverpool), Espanha)

Dele Alli (Tottenham, Inglaterra)

Sergio Busquets (Barcelona, Espanha)

Casemiro (Real Madrid, Brasil)

Philippe Coutinho (Bayern/Barcelona, Brasil)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Bruno Fernandes (Manchester United, )

Leon Goretzka (Bayern, Alemanha)

Jordan Henderson (Liverpool, Inglaterra)

Frenkie de Jong (Barcelona, Holanda)

N'Golo Kante (Chelsea, França)

Toni Kroos (Real Madrid, Alemanha)

Joshua Kimmich (Bayern, Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid, )

Thomas Muller (Bayern, Alemanha)

ATACANTES

Sergio Agëero (Manchester City, )

Pierre-Emerick Aubameyang ( , Gabão)

Karim Benzema (Real Madrid, França)

Serge Gnabry (Bayern, Alemanha)

Erling Haaland ( , Noruega)

Zlatan Ibrahimovic (Milan, )

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Robert Lewandowski (Bayern, )

Sadio Mané (Liverpool, Senegal)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, França)

Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Neymar (Paris Saint-Germain, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool, )

Heung-Min Son (Tottenham, )