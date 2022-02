FIFA 22: Veja como conseguir os uniformes e itens da Goal no Ultimate Team

A Goal está no FIFA 22. A parceria da linha de roupas Goal Studios, que já fez outras aparições no game de futebol da EA, agora chega também ao Ultimate Team, principal modo de jogo do simulador.

O pacote Supernova, que contém dois uniformes, emblema, mosaico e tema para estádio, está disponível como um conjunto de temporada no FUT 22, e garante itens exclusivos, que podem ser obtidos por tempo limitado.

O conjunto completo sai por 45 mil moedas, mas também dá para comprar os itens de forma separada, na aba “Supernova Itens” da loja do Ultimate Team do FIFA 22. O kit estará à venda só até o dia 11 de março, e então deixará a loja do game.

Além do FUT, o modo Volta, baseado na cultura do futebol de rua, também ganhou agasalhos, camisetas e outros itens da coleção Supernova. Essa não é a primeira vez que as peças da Goal Studios chegam ao modo.

Confira o guia de como comprar e equipar os uniformes da Goal: