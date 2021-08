FIFA 22: Tudo sobre o novo modo carreira

EA Sports divulgou Pitch Notes com dezenas de mudanças para o modo de gerenciamento de times no novo game

FIFA 22 chega no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, e a EA Sports acaba de detalhar o novo modo carreira do game, que recebeu diversas mudanças.

Em um documento batizado de Pitch Notes, a desenvolvedora listou dezenas de alterações, com destaque para um novo sistema de criação de clube para a carreira, além de uma profunda atualização no modo de carreira de jogador.

Crie o seu clube

Uma das novidades mais legais para a carreira do FIFA 22 será a opção de criar o seu próprio time para jogar a modalidade. Ao invés de simplesmente escolher um time existente, será possível imaginar um clube do zero, com direito a escudo e uniformes personalizados e suporte do novo criador de estádios.

Segundo a EA, o time poderá ser colocado em qualquer liga do game (ocupando o espaço de um dos times, que será movido para a liga “Resto do Mundo). O elenco do novo clube será gerado com base nos números médios do campeonato escolhido, como nacionalidade e idade dos jogadores.

A desenvolvedora promete uma progressão mais “viva” no modo, com instruções mais severas da direção do clube, assim como uma torcida mais apaixonada e participativa. A opção de jogar com clubes reais também será mantida, para aqueles que preferem mais realismo.

Carreira como jogador

Além da opção de assumir o papel de treinador de uma equipe, FIFA 22 trará de volta a carreira de jogador, onde é possível controlar apenas um atleta e guiá-lo por sua jornada no futebol, entre momentos de glória e transferências.

O Pitch Notes revela mudanças profundas na base do modo, que está mais complexo e refinado do que nunca. Com diversos objetivos adicionais para se cumprir durante os jogos e um sistema de desenvolvimento mais dinâmico, a modalidade promete ser mais imersiva e interessante.

Foi revelada uma nova árvore de habilidades, mais ou menos como a vista em jogos de RPG, onde os jogadores poderão escolher o estilo de jogo do atleta virtual, com dezenas de atributos e “perks”, que funcionam como habilidades especiais, que vão de bônus na precisão dos passes até goleiros mais atentos em situações um contra um.

Outras mudanças

FIFA 22 também terá uma atmosfera mais realista para o modo carreira, onde o desempenho individual e coletivo da equipe afetará de forma mais direta. Novas cenas de comemoração e interação nos vestiários também serão uma das novidades.

No quesito visual, além dos novos gráficos, a carreira do FIFA 22 também contará com novos elementos, como bandeirões dinâmicos para craques do time, que podem mudar de acordo com transferências.