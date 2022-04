FIFA 22: Seleção com craques de fora da Copa custa quase 6 milhões no game

Os grupos da Copa do Mundo estão definidos, e enquanto craques de todo o mundo se preparam para disputar a competição, que acontece no final deste ano, alguns dos principais nomes do futebol mundial devem se contentar em somente assistir o torneio, já que não conseguiram classificar suas seleções.

Para aqueles que não conseguem imaginar uma copa sem Salah, Haaland, Ibra e outros craques, é possível honrar os jogadores criando um time no Ultimate Team do FIFA 22, formado somente por feras que não estarão na copa do Qatar. O problema é que a "brincadeira" pode custar caro.

Considerando as versões mais potentes de cada jogador, o time (só o titular), com nomes como Donnarumma (Itália), Alaba (Austria) e Vidal (Chile), o time completo sai por aproximadamente 5.5 milhões de moedas. Com a exceção de Chiellini, que não tem um card alternativo com nível superior ao seu base, todos os outros jogadores contam com versões turbinadas, com destaque para Jorginho e Donnarumma, com os níveis gerais 97 e 96.

Claro, por misturar jogadores de diversas ligas e nacionalidades, o time não tem lá o melhor entrosamento, mas certamente vai assustar o seus oponentes com cards tão poderosos e principalmente valiosos.

A EA Sports ainda não revelou seus planos para um possível game ou modo de jogo inspirado na copa do mundo de 2022, mas é possível que a surpresa fique para FIFA 23, que deve ser lançado entre setembro e outubro, ou seja, a tempo da competição internacional.