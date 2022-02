FIFA 22: Os melhores times para usar no modo Temporadas

O modo Temporadas é uma das opções mais populares entre os jogadores do game de futebol da EA Sports, que buscam partidas online competitivas sem toda a complexidade e dedicação exigidas pelo Ultimate Team.

No Temporadas (ou Seasons) é possível escolher qualquer equipe disponível no FIFA 22, inclusive os times femininos, e encarar jogadores online na tentativa de subir pelas divisões. Todos começam da divisão 10, e são promovidos conforme obtêm os resultados exigidos para subir.

Como não poderia ser diferente, a escolha do time para o modo Temporadas importa muito, e pode impactar diretamente no seu desempenho no modo. Caso não esteja conseguindo avançar usando a sua equipe do coração, vale experimentar alguns dos times mais potentes do game.

A Goal separou uma lista com os 10 melhores times para usar na sua jornada no modo Temporadas do FIFA 22. Confira:

PSG

Messi, Neymar e o rei do FIFA, Mbappé. O time francês sobra na liderança no quesito “OP” do game da EA. Tem ainda Donnarumma (o melhor goleiro do jogo) e os absurdos Kimpembe, Marquinhos e Hakimi, que formam a melhor defesa do FIFA 22.

França

Falando em seleções, nenhuma equipe é mais forte que a França. Hit no Ultimate Team, a nação também é a mais poderosa no modo temporadas, com uma escalação recheada com alguns dos melhores do game, incluindo, claro, Kylian Mbappé.

Liverpool

Se a sua prioridade para o Temporadas é um time com uma linha de ataque veloz e eficiente, o Liverpool é uma das melhores escolhas. Mo Salah e Sadio Mané são dois dos melhores do game, e ainda são ajudados por craques como Van Dijk, Fabinho e Alisson.

Manchester City

Buscando a solidez de um time padrão Guardiola? O Man City tem ótimas peças em todos os setores do campo, com destaque para De Bruyne, o veloz Sterling e uma linha de defesa forte com Kyle Walker, Cancelo e Ruben Dias.

Manchester United

Se Cristiano Ronaldo é uma das escolhas mais populares dos últimos 20 anos de FIFA, o português voltou a colocar o United entre os times mais interessantes para pilotar no game. Ao lado de Bruno Fernandes, Pogba e do dominante Varane, os Devils são uma das melhores alternativas.

Real Madrid

Saudades do Real de CR7 no FIFA 14? Enquanto o Robozão segue longe do time merengue, mas a nova geração tomou conta dos espanhóis no FIFA 22. Vinicius Jr é infernal com sua velocidade e agilidade, Militão é uma rocha na defesa e Mendy é o melhor lateral esquerdo do game.

Bayern de Munique

Fora do “meta” do Ultimate Team, Lewandowski brilha mesmo é no modo Temporadas, onde é mais razoável usar jogadores menos velozes. Ao lado dos monstruosos Goretzka, Davies e Upamecano, o polonês é a estrela de uma das equipes mais divertidas de usar no game.

Chelsea

Os anos passam, mas Kanté segue supremo como o melhor volante do FIFA. Na edição de 2022, além do cão de guarda francês, os Blues têm Werner e Lukaku no ataque, o potente Rudiger na zaga e Mendy, um dos goleiros mais “bugados” do jogo.

Portugal

Para quem cansou de jogar com clubes europeus, a seleção de Portugal é um prato cheio para voar nas temporadas do FIFA 22. Além do óbvio Cristiano Ronaldo, ainda tem Renato Sanches, Bruno Fernandes, Cancelo e Rúben Dias.

Estados Unidos (seleção feminina)

Uma das opções mais legais do modo Temporadas é a de usar os times femininos. Apesar de algumas ótimas seleções como França e Holanda, quem brilha mesmo é o time dos EUA, que é recheado de craques, como Rapinoe, Heath, Morgan e Ertz.