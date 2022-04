FIFA 22 ‘de graça’: game será liberado para assinantes PS Plus em maio

Aqueles que ainda não compraram uma cópia de FIFA 22 podem comemorar, pois o game de futebol da EA Sports poderá ser jogado “de graça” a partir do mês de maio, pelo menos pelos assinantes do serviço digital PS Plus, nos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5.

Os jogos de maio para assinantes PlayStation Plus são FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods! Disponíveis a partir de 3 de maio. Saiba mais: https://t.co/LUlHlzQwhO pic.twitter.com/e6j8G6QTTE — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) April 27, 2022

Além das versões de FIFA 22 para PS4 e PS5, os assinantes Plus ainda terão acesso a Tribes of Midgard (PS4 e PS5) e Curse of the Dead Gods para PlayStation 4, que são os outros dois títulos referentes ao mês de maio.

O game poderá ser baixado e jogado sem nenhum tipo de limitação a partir do dia 3 de maio, e segue disponível enquanto o usuário for assinante da PS Plus. Vale lembrar que o serviço da Sony passará por mudanças em breve, com a adição de um catálogo de títulos mais antigos, incluindo jogos de PS1 e PS2.