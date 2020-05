Fifa 21: por que a Euro 2020 não estará na versão 2021 do game?

O video game de futebol mais popular não terá um torneio chave em sua próxima versão

A EA Sports tem uma longa associação com grandes torneios internacionais, produzindo videogames de futebol oficialmente licenciados para uma série de Copas do Mundo e Campeonatos Europeus.

Enquanto houve uma de 2018 no FIFA 18, não haverá no FIFA 21 quando ele for lançado, assim como não houve Euro 2016 no FIFA 16.

Mas por que? A Goal traz tudo o que você precisa saber, inclusive como jogar o jogo oficial da UEFA.

POR QUE A EURO 2020 NÃO VAI ESTAR NO FIFA 21?

O Fifa 21 não ter a Euro 2020 inclusa é motivo de tristeza para os leais fãs da franquia de video games.

O motivo para isso é que a Konami - principal rival da EA Sports - assinou uma parceria exclusiva com a UEFA para o eFootball PES 2020 ser o video games oficial da .

A parceria foi anunciada em agosto de 2019, com o conteúdo para download gratuito previsto para ser lançado perto do próprio torneio. A data de 30 de abril para o lançamento, no entanto, foi adiada por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, que também obrigou a Euro 2020 a ser remarcada para 2021.

A Konami também teve um acordo oficial de licenciamento com a UEFA para a Euro 2016, lançando uma atualização para download, bem como cópias físicas e digitais autônomas.

O jogo, que teve Gareth Bale como capa, teve 15 times oficialmente licenciados, sendo que os nove times restantes apareceram como versões genéricas de si mesmos.

O QUE VAI ESTAR INCLUÍDO NO JOGO DA EURO 20 NO eFOOTBALL PES 2020?

Euro 2020 no Modo Copa.

Todos as 55 seleções da UEFA

Kits e equipes atualizadas

Estádio de Wembley

Estádio de São Petersburgo

Troféu oficial Henri Delaunay

Bola oficial da Euro 2020

A versão Euro 2020 do eFootball PES 2020 permitirá aos jogadores jogar sua própria versão da Eurocopa da UEFA e com qualquer um dos 55 times membros da federação.

Todos os últimos kits e seleções seriam disponibilizados no download oficial, com adições como o Estádio de São Petersburgo e o Estádio de Wembley, este último que sediará as semifinais e a final.

Como parte da experiência imersiva, a atualização do jogo terá a bola oficial da Euro 2020, bem como uma representação realista do troféu do torneio - o Henry Delaunay.

COMO EU CONSIGO O JOGO DA EURO 20 NO eFOOTBALL PES 2020?

O game Euro 20 no eFootball PES deve seguir o mesmo caminho dos outros para ser liberados, ou seja, os usuários devem fazer o download gratuito da atualização do jogo.

No entanto, com o eFootball PES 2021 a ser lançado durante 2020, é possível - e até provável - que a Euro 20 seja compatível com a próxima versão jogo.

A Konami também tinha se comprometido a disponibilizar uma versão de varejo para compra, mas isso foi cancelado após o adiamento da Euro 2020.

QUANDO VAI SER A EURO 2020?

O torneio vai começar em 11 de junho de 2021 e terminar em 11 de julho de 2021, ao invés das datas originais, entre junho e julho de 2020, devido aos sérios riscos apresentados pela pandemia.