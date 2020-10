FIFA 21: Quando serão lançadas as versões para PS5 e Xbox Series?

Game de futebol chega aos consoles da nova geração no dia 4 de dezembro, com upgrade gratuito e transferência de progresso do PS4 e do Xbox One

O PlayStation 5 e o Xbox Series X e S receberão versões específicas do FIFA 21. O game de futebol da EA chega aos consoles de nova geração no dia 4 de dezembro, com melhorias nos gráficos e animações, tempos de carregamento reduzidos e novos efeitos de iluminação.

Aqueles que já compraram o FIFA 21 no PS4 ou no Xbox One não precisam se preocupar - todo o progresso dos modos Ultimate Team, Carreira e Volta poderá ser carregado para o novo console, assim como posicionamentos em rankings e resultados.

Outra boa notícia fica por conta do upgrade gratuito das versões da atual geração para o PlayStation 5 e para o Xbox Series X/S. Isso significa que, caso já possua o FIFA 21, não será necessário comprá-lo novamente para jogá-lo, bastando fazer um processo de atualização para ter acesso à versão de nova geração.

Além de rodar a resoluções mais altas (principal inovação dos novos aparelhos), o FIFA 21 também se aproveitará do poder das novas máquinas para entregar uma experiência de jogo mais autêntica, com novos detalhes para as cenas em estádios, animações mais fluídas e trabalhadas para os atletas e um sistema de iluminação baseado na capacidade de ray-tracing do PS5 e do Xbox Series.

As telas de carregamento também prometem ser muito menos frequentes e velozes, graças aos dispositivos de armazenamento de alta velocidade instalados nos consoles. No PS5, o bônus fica por conta do feedback háptico, um sistema de vibração mais avançado, possibilitado pelo novo joystick DualSense.

O PlayStation 5 será lançado no no próximo dia 19 de novembro, custando R$ 4.999 em sua versão mais completa (com drive de disco) e R$ 4.499 no modelo sem leitor de discos. O Xbox Series X e S chegam no dia 10 de novembro, com preço sugerido de R$ 4.999 e R$ 2.999, respectivamente.