FIFA 21: 10 jogadores bons e baratos para contratar no modo Carreira

Confira algumas dicas de atletas para você montar seu time no modo Carreira!

Índice de Conteúdos

Reforçar o seu time não é tarefa fácil no novo Modo Carreira do FIFA 21. Jogadores de elite custam dezenas de milhões e são duros na negociação, enquanto jovens talentos são disputados a tapas pelos gigantes europeus e podem não estar prontos para assumir a titularidade na sua equipe. Quer contratar bons jogadores e economizar no game?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Confira a nossa lista com dez excelentes opções.

Mais times

Lucas Hernández - 26 milhões de euros

Com 24 anos, o defensor do Bayern de Munique é uma das melhores opções para aqueles que buscam um zagueiro jovem, rápido e versátil. O francês pode jogar centralizado, nas duas laterais e até mesmo com volante, tudo isso sem perder muito desempenho. O melhor, Lucas custa só 26 milhões (com uma cláusula de 45 milhões, então vale ficar de olho e tentar uma negociação).

Voltar ao início

Marco Asensio - 29 milhões de euros

Útil em praticamente todas as posições ofensivas, Asensio tem 24 anos e ainda pode evoluir muito no FIFA 21. O ala do tem como principais destaques o bom controle de bola, chutes de longa distância e a calma para finalizar. É importante considerar a multa rescisória alta na hora da negociação.

Voltar ao início

Ángel Correa - 25 milhões de euros

Atacantes custam muito caro na carreira do FIFA 21, e o argentino aparece como uma opção acessível. Rápido, ágil e matador, o jogador do custa 25 milhões e ainda pode melhorar bastante, facilitando uma futura negociação por um valor mais alto. Atenção para a multa de quase 60 milhões.

Voltar ao início

André Onana - 30 milhões de euros

Um dos poucos remanescentes da campanha brilhante do na Champions de 2019, o goleiro está constantemente no alvo de gigantes europeus. Até mesmo pagando a multa completa (44 milhões), a contratação é um bom negócio, considerando que Onana tem um rating potencial de 88.

Voltar ao início

Konrad Laimer - 26 milhões de euros

Meias defensivos rápidos são cada vez mais difíceis de encontrar, e Konrad Laimer, do Leipzig, tem todas as características para dominar sua região do campo. Por 26 milhões de euros e multa relativamente baixa, o austríaco deve ser um dos seus primeiros alvos de reforço.

Voltar ao início

Fabián Ruiz - 30 milhões de euros

O espanhol do Napoli tem só 24 anos de idade, mas já se desenvolveu como um meia bastante completo no FIFA. Entre as habilidades de Ruiz estão finalizações com as duas pernas, quatro estrelas em dribles e bons números ofensivos e defensivos. A multa é de 57 milhões, então vale tentar uma negociação.

Voltar ao início

Sergio Reguilón - 27 milhões de euros

Mais um espanhol na lista, o lateral acaba de chegar ao Tottenham vindo do Real Madrid, então a contratação não deve ser das mais fáceis. Reguilón é um dos mais promissores para a sua faixa de idade e pode facilmente se tornar um dos melhores da posição no FIFA 21. A multa total é de 57 milhões.

Voltar ao início

João Cancelo - 28 milhões de euros

Com a briga dura pela vaga de lateral direito no City, João Cancelo não deve dificultar muito uma transferência. Com 26 anos, muita disposição física e condição de evoluir, o português é uma das contratações mais seguras para o modo Carreira. A multa rescisória é de 53 milhões de euros.

Voltar ao início

Pau López - 25 milhões de euros

O goleiro da tem 25 anos e atributos acima da média, que podem subir ainda mais em algumas temporadas, alcançando impressionantes 88 pontos de rating geral. A transferência sai por 25 milhões, com uma multa proposta de 55 milhões. Com uma boa negociação, deve ser possível contratar o espanhol.

Voltar ao início

Giovani Lo Celso - 29 milhões de euros

Mais artigos abaixo

O argentino do é constantemente citado como um dos grandes talentos de sua geração, mas ainda não mostrou todo o seu potencial. Aos 24 anos, Lo Celso ainda tem tempo de sobra para evoluir, podendo alcançar até 87 pontos de média. A multa é salgada, mas com uma negociação a transferência deve ser um sucesso.

Voltar ao início