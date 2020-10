FIFA 21: Dicas e truques para melhorar seus resultados na Weekend League

Quer arrasar na competição? A Goal te ajuda

A Weekend League é o campeonato online semanal de FIFA 21, onde os jogadores podem testar suas habilidades contra os melhores do mundo e receber premiações valiosas. Os candidatos precisam acumular 2000 pontos pontos do FUT Champions, obtidos jogando o modo Division Rivals, para terem a chance de entrar na disputa entre os grandes.

Ansioso para se arriscar no modo competitivo do jogo de futebol? Veja nossas dicas para melhorar o seu desempenho.

Não se esqueça de se registrar na Weekend League

Um dos erros mais comuns dos novatos na Weekend League é se esquecer de se cadastrar para o torneio. Além de acumular os pontos, é necessário fazer o seu registro para participar da competição, que começa na madrugada de quinta para sexta. O cadastro pode ser feito até 24 horas depois do início (ou seja, até a madrugada de sexta para sábado), e após disso não será mais possível entrar na WL.

Caso esteja longe do seu console, é possível se registrar diretamente pelo Companion App, logo na tela inicial. Lembre-se que isso custará os pontos FUT Champions, que não serão devolvidos caso você não jogue.

Garanta o seu time com antecedência

Esperar até o último momento para decidir que time vai usar na Weekend League pode parecer uma boa ideia, mas a indecisão pode terminar custando caro, por conta das variações do mercado do FUT. Nos finais de semana as cartas costumam subir bastante de preço, o que tende a causar prejuízo em compras de última hora.

O mesmo serve para trocas repentinas de peças ou times completos durante a competição, que saem muito caro. Vale a pena ficar de olho no mercado na noite de domingo, que costuma cair bastante com jogadores se desfazendo de seus elencos e prêmios do Squad Battles.

Tenha formações alternativas na manga

Um dos segredos do FIFA é saber quando mexer no seu time. Além de alterar a forma de jogar da equipe, isso também pode “quebrar” sequências muito boas dos adversários, quando estiverem pressionando sua equipe ou muito fechados na defesa.

Use os espaços para formações predefinidas e crie algumas variações para surpreender os oponentes, como uma escalação mais aberta e outra mais compacta. Versões muito ofensivas (para busca de viradas) e muito recuadas (para segurar resultados) também são muito úteis.

Lembre-se das substituições

Mais um dos truques para evitar viradas ou quedas bruscas de desempenho do seu time é utilizar as suas substituições. Partindo do minuto 55 (10 do segundo tempo), comece a reparar quais dos seus jogadores estão mais cansados ou rendendo mal na partida.

Aos 60 (15 do segundo tempo), use a primeira pausa possível para trocar um dos seus jogadores (mesmo que nenhum deles esteja especialmente cansado). Mais do que um novo gás ao time, esse tipo de troca costuma manter o controle sobre o jogo.

Cuidado com gols “manjados”

Primeiro lance da partida, 45 do primeiro tempo, logo após marcar um gol, últimos instantes do jogo. Esses são os momentos “manjados” em que os gols do Ultimate Team costumam acontecer, e com um pouco de atenção e competência você pode evitar essas jogadas.

Acostume-se a olhar o cronômetro com frequência e redobre a sua disciplina defensiva nesses momentos, posicionando seus zagueiros e usando volantes e meias para ajudar a fechar a retranca. Com a bola nos pés, tente se aproveitar dessas situações para marcar gols.

Concentre-se e mantenha a calma

Manter-se calmo durante partidas competitivas de FIFA é uma tarefa complicada até mesmo para jogadores profissionais do game, mas é uma das fundações para conseguir bons resultados na Weekend League.

Evite atividades que desviam sua atenção (conversas, assistir vídeos, uso do celular) e foque seus esforços no game. Também é importante seguir o seu padrão de jogo, seja o resultado positivo ou negativo. Por último, quando entrar em uma sequência de derrotas, faça uma pausa para descansar, ou o nervosismo pode piorar o seu rendimento.

Mire nas 11 vitórias

Nas trinta partidas da Weekend League, o objetivo é conseguir o maior número possível de vitórias, mas chegando aos 11 triunfos você receberá 2000 pontos do FUT Champions, o que te classifica automaticamente para a próxima WL.

Caso esteja começando no jogo ou retornando de uma pausa, tenha as 11 vitórias como objetivo principal, e partindo daí defina passos mais ambiciosos para a sua jornada no modo competitivo do FIFA 21.