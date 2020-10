FIFA 21: dicas para evoluir e mandar bem no modo Volta

Confira dicas e jogadas para melhorar no Volta Football, um dos modos mais divertidos do FIFA 21

No modo Volta do FIFA 21, é possível abandonar as partidas tradicionais no campo e partir para disputas de futebol de rua ou futsal, com número limitado de jogadores, arenas com paredes, gols reduzidos e até jogos sem goleiros. Precisando de ajuda para se arriscar nas quadras do game? Confira dicas para fazer bonito.

Use dribles para vencer os marcadores

Um dos principais charmes do modo Volta do FIFA 21 é a mecânica facilitada de dribles, que permite que até mesmo jogadores menos experientes façam belas jogadas e golaços usando as fintas mais avançadas do jogo.

Além de enfeitar suas jogadas, os dribles também são muito eficientes para enganar os adversários. Use o L1/LB e o direcional esquerdo para executar dribles simplificados, ou os comandos tradicionais no analógico direito.

Tabele com as paredes

Diversas arenas do modo Volta têm paredes ou cercas que evitam que a bola saia durante as partidas e também podem ser usadas para fazer tabelas, ou mesmo finalizações indiretas. Assim é mais fácil passar por defensores e goleiros quando o espaço é reduzido.

Basta mirar o analógico esquerdo na parede calculando o ângulo do seu passe/chute. Quando estiver defendendo, tenha em mente que os adversários podem usar a mesma tática, então recue um pouco os defensores para cobrir o espaço.

Procure companheiros bem posicionados

Finalizações em gols reduzidos (especialmente com goleiros) podem ser muito mais difíceis do que os chutes no modo padrão do FIFA 21. Para conseguir marcar, procure companheiros bem posicionados no ataque, com passes diagonais ou horizontais.

É comum que os goleiros se adiantem um pouco para fechar o ângulo e com isso deixem um dos lados do gol exposto. Use passes fortes ou cruzamentos para encontrar outros jogadores do seu time em boa posição para finalizar.

Escale o seu time de forma adequada

Com quadras pequenas, a contagem de jogadores de cada time também é menor no modo Volta, variando de três a cinco por equipe. Sempre que selecionar uma equipe para jogar, não se esqueça de conferir a escalação, já que os atletas selecionados por padrão não costumam ser os melhores.

É importante equilibrar bem o número de jogadores ofensivos (atacantes, pontas e meias) e defensivos (zagueiros, laterais e volantes) para que o seu time não fique muito desorganizado ou exposto aos oponentes.

Tire a bola do chão

Alguns dos melhores dribles do modo Volta são os chapéus, lençóis e lambretas, que funcionam especialmente bem para abrir espaço em defesas muito fechadas e deixar atacantes na cara do gol.

Com os comandos simplificados, basta pressionar o analógico direito (R3/RS) para executar um desses dribles. As chances de acertar são maiores se você estiver controlando um bom driblador, como Neymar, Sancho ou Messi.

Experimente o modo futsal

As primeiras partidas podem ser complicadas para jogadores acostumados aos campos espaçosos de FIFA 21. Felizmente o modo futsal conta com quadras mais amplas, além de ter laterais e escanteios.

Esse é um bom ponto de partida para iniciar sua jornada no modo Volta, com mais espaço para driblar, gols maiores e a presença de goleiros. Outra boa opção para se acostumar é o modo 4x4 com goleiros.